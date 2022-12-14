Попова сообщила, что свиной грипп H1N1 вернулся в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ

Свиной грипп H1N1 вернулся в Россию. об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова по видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

"Свиной грипп H1N1 вернулся в Россию спустя 6 лет и является превалирующим", - пояснила Попова.

Как писал сайт KP.RU, Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что показатель заболеваемости гриппом и острой респираторной вирусной инфекции в России за неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года вырос на 23,3%, а также указали на рост заболеваемости коронавирусом.

кроме того, Попова подчеркнула, что важно различать коронавирус, грипп, а также другие вирусные инфекции.