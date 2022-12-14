Владимир Путин сделал прививку от гриппа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа. Об этом он заявил в ходе видеоконференции с правительством Российской Федерации.

"Помните, я несколько дней назад сделал прививку от гриппа? Докладываю - вчера сделал", - сказал Путин, обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Кроме того, Путин подчеркнул, что "сегодня с утра занимался спортом в обычном режиме, все нормально".

Как писал сайт KP.RU, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия в период с ноября по декабрь 2022 года заняла 106 место в мире по числу заболеваний коронавирусом. При этом она уточнила, что текущий уровень распространения инфекции в 5 раз ниже аналогичного периода в 2021 году

Кроме того, Попова уточнила, что спустя шесть лет в Россиию вернулся свиной грипп H1N1.

Также она сообщила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).