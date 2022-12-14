Путин отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России почти на 35% в неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России растет почти на 35% в неделю. Такое заявление сделал российский президент Владимир Путин в среду, 14 декабря, в ходе совещания с правительством РФ.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растет, чуть ли не на 30-35% в неделю, по-моему», - заявил российский лидер, попросив руководителя Роспотребнадзора Анну Попову рассказать об эпидемиологической обстановке в стране.

Как писал сайт KP.RU, во время совещания глава Роспотребнадзора доложила российскому лидеру о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также ОРВИ. «И выраженный рост суммы ОРВИ и гриппа, неделя к неделе +35%. Это увеличение и произошло», - сказала глава Роспотребнадзора, указав также, что на данный момент можно видеть рост случаев заболевания пандемическим гриппом, пришедшего в нашу страну в 2009 году.