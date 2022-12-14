В России имеется 18 тест-систем на грипп Фото: кадр из видео

В России зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп, об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством в режиме видеоконференции заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В РФ зарегистрировано 18 отечественных тест-систем на грипп», - сообщил глава ведомства.

Кроме того, он подчеркнул, что «вакцины от гриппа были поставлены своевременно».

Как писал сайт KP.RU, 14 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Она уточнила, что что спустя шесть лет в Россиию вернулся свиной грипп H1N1.

Кроме того, приведены данные, что Россия в период с ноября по декабрь 2022 года заняла 106 место в мире по числу заболеваний коронавирусом. При этом она уточнила, что текущий уровень распространения инфекции в 5 раз ниже аналогичного периода в 2021 году.