Новая философия воспитания: 17,5 тысяч советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями работают в российских школах

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Глава ведомства также поддержал инициативу проведения бала для советников директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в Московском педагогическом университете.

«Сегодня, по прошествии двух лет реализации проекта по введению должности советника директора школы по воспитанию, мы видим, что это решение позволяет выстроить работу со школьниками системно, вовлечь ребят в позитивную повестку, сделать школьную жизнь более насыщенной, организовать секции, театральные кружки, школьные музеи, хоры, центры самоуправления. Сегодня ни у кого нет сомнений в необходимости этой должности», – сказал Сергей Кравцов.

На мероприятии глава Минпросвещения отметил, что подготовка будущих советников по воспитанию должна вестись также в педагогических вузах и колледжах, для этого будут разработаны соответствующие программы.

С 1 сентября 2022 года более 17,5 тысяч человек приступили к работе на должности советника директора по воспитанию в общеобразовательных организациях. По словам Сергея Кравцова, новая должность появилась в школах еще 35 регионов, помимо 10 пилотных, которые присоединились к проекту в прошлом году.

В первом полугодии нового учебного года советники проводили различные акции, тематические занятия и внеклассные события с общим охватом участия более 30 млн человек.

12 апреля 2022 года Минпросвещения России совместно с Российским движением школьников провели Всероссийский конкурс «Навигаторы детства 2.0» по отбору специалистов в кадровый резерв в 45 субъектах Российской Федерации.

Всего на конкурс поступило более 45 тыс. заявок. По итогам проведенного отбора в кадровый резерв включены 26 тыс. кандидатов.

В сентябре конкурс «Навигаторы детства» состоялся в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и Херсонской области. Всего был отобран 741 специалист.

«Я вам благодарен за то, что вы участвуете в конкурсе. Все, кто прошел отбор, – талантливые, яркие специалисты, имеющие педагогический опыт. Для нас важно также сформировать институт методистов, которые будут обобщать ваш опыт. Так, шаг за шагом мы выстроим единую систему подготовки советников. Планируем расширить этот проект на все регионы, и надеемся, что вы будете нам помогать», – добавил Сергей Кравцов.

Директор Росдетцентра Александр Кудряшов рассказал, что количество советников по воспитанию и муниципальных координаторов проекта превысило 18 тысяч человек.

«Мы действительно видим, как благодаря советникам меняется воспитательное пространство образовательных организаций, создаются медиацентры, школьные спортивные клубы. Результаты социологических исследований показывают, что повышается уровень патриотического воспитания в нашей стране, растет число участников волонтерской деятельности. До конца года обучение в рамках проекта пройдут 360 муниципальных координаторов. Мы будем подключать к этой работе ресурсы детских центров помимо «Артека» – «Орленка», «Смены», «Океана», – отметил Александр Кудряшов.

Справочно

Советники по воспитанию в качестве пилотного проекта вводились в школы 10 регионов России в 2021/2022 учебном году. Общее количество школ-участников проекта составило 2219. Региональные команды определили приоритетные направления развития школ с советниками, среди них – создание школьного театра, школьного музея, спортивного клуба, медиа-центра, волонтерских отрядов.

Задача специалистов – раскрыть потенциал каждого школьника, сформировав совместно с педагогами и родителями единую воспитательную среду.

Все советники в 2021 году прошли повышение квалификации по специально разработанной программе. 18 июля 2022 года стартовал новый этап повышения квалификации советников, его пройдут более 17 тыс. человек в гибридном формате. В 2022 году на базе МДЦ «Артек» создан федеральный Центр развития воспитательных технологий.

За 2021/2022 учебный год советники организовали и провели мероприятия, участниками которых стали более 8,5 млн человек. Кроме того, в мероприятиях приняли участие более 400 тыс. родителей.