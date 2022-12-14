Глава МИД Венгрии сообщил о начале газовых переговоров с Катаром Фото: REUTERS

Будапешт заключил политическое соглашение о начале коммерческих переговоров о поставках газа из Катара. Такое заявление в среду, 14 декабря, сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, который ранее в Дохе встретился со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

«Заключили политическое соглашение, в соответствии с которым Катар готов начать переговоры с венгерскими компаниями о расширении поставок сжиженного природного газа на европейский рынок, который потом будет поступать в Венгрию», - заявил глава внешнеполитического ведомства, уточнив, что Венгрия могла бы получать катарский сжиженный газ через терминалы, расположенные на побережье Адриатического моря в Хорватии.

Отмечается, что переговоры должны идти между компанией MVM в Венгрии и государственной компанией Катара QatarEnergy, но, как отметил Сийярто, в данном случае нужно будет заключение соглашения между компаниями.

Напомним, ранее правительство Венгрии решило отменить лимит цен на бензин, принятый в 2021 году для поддержки населения. Как заявил премьер-министр республики Гергей Гуйяш, решение было принято из-за дефицита топлива, возникшего на фоне принятия потолка цен на нефть Евросоюзом.