Американский полковник заявил о сигналах США Путину насчет переговоров по Украине Фото: REUTERS

Своими действиями Вашингтон дал понять Москве о нежелании мирного разрешения кризиса на Украине и начала переговоров. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Исход конфликта определится на полях сражений на территории Украины ... США не будут сотрудничать и вести переговоры по урегулированию ситуации», - заявил американский полковник в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, подчеркнув также, что Вашингтон демонстрирует «свою незаинтересованность в каких-либо других подходах».

Как отметил Макгрегор, американские власти не собираются прикладывать усилия для прекращения огня, поскольку считают это фактически равнозначно признанию поражения.

«США никогда не признают своих ошибок в том, что их действия привели к смерти сотен тысяч украинцев и вынудили миллионы граждан бежать из страны в поисках убежища», - добавил он.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его мнению, условия для проведения мирных переговоров Москвы и Киева пока «не созданы». Незадолго до этого он призвали страны альянса расширить поставки вооружения и горючего на Украину, отметив необходимость заключения «приемлемого мирного соглашения» для украинской стороны.