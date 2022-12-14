Самарские ученые создали замену импортным протезам голеностопного сустава

Специалисты СамГМУ полностью создали эндопротез голеностопа из отечественного сырья.

В Клиниках СамГМУ впервые в России заменили голеностопный сустав отечественным эндопротезом. Он был изготовлен в Центре серийного производства университета, который в ноябре 2022 года запустили министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Операцию по установке индивидуального протеза провели 46-летнему мужчине. Год назад он сломал лодыжки и повредил голеностоп. Перелом сросся неправильно, и мужчина испытывал сильные боли, не мог нормально ходить. Самарские медики за три часа избавили пациента от многомесячных страданий.

Отметим, ранее подобные операции проводили только в ведущих федеральных медицинских учреждениях страны. Использовали специалисты импортные протезы. Теперь ученые Центра НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ создали замену иностранным аналогам.

По словам ректора вуза Александра Колсанова, протез голеностопа был полностью создан из отечественного сырья. Это стало возможно благодаря взаимодействию научных и производственных предприятий, а также поддержке министерства здравоохранения и министерства промышленности и торговли РФ.

Добавим, самарские ученые занимаются разработкой и других эндопротезов. Некоторые из них уже пробовали в деле. С использованием самарских эндопротезов проведено более 20 успешных операций в Клиниках СамГМУ, региональных больницах и в ведущих федеральных медцентрах.

Самарский медуниверситет входит в НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», который был создан по инициативе губернатора Дмитрия Азарова. Сейчас центр объединяет 6 регионов страны. Цель создания НОЦ — интеграция образовательных и научных организаций, их кооперация с предприятиями. Это позволит разработать конкурентоспособные технологии и продукты, обеспечить их коммерциализацию и развитие кадрового потенциала в целях решения крупных научно-технологических задач.