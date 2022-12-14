Британия высылает шестерых китайских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шесть китайских дипломатов должны покинуть Великобритания после того, как в Манчестере на территории консульства КНР побили активиста из Гонконга. Такое заявление в среду, 14 декабря, сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, МИД Великобритании попросил Пекин лишить данных китайских дипломатов дипломатической неприкосновенности для того, чтобы те могли быть допрошены полицией королевства. Крайний срок становили на среду, 14 декабря.

«В ответ на нашу просьбу китайское правительство выслало из Великобритании этих официальных лиц, включая самого генерального консула», - заявил министр.

Тем временем генконсул КНР заявил, что он не бил активиста, признав при этом, что потянул того за волосы, поскольку мужчина оскорбил Китай и его руководство. «Я думаю, что это мой долг», - приводит его слова телеканал Sky News.