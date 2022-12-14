Губернатор Сергей Цивилев рассказал о социально-экономическом развитии Кузбасса в 2022 году

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс стал одним из лидеров Сибирского федерального округа по строительству образовательных учреждений. В этом году в регионе открылись три новых школы: две в Кемерове и одна в Анжеро-Судженске. В рамках нацпроекта «Образование» продолжается строительство школ в Юрге, Новокузнецке, Кемерове и Кемеровском округе. Глава Кузбасса Сергей Цивилев подвел социально-экономические итоги 2022 года в ходе заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в СФО под руководством Анатолия Серышева.

«Кузбасс - социально ориентированный регион, основное внимание уделяется именно проектам, важным для людей, - подчеркнул Сергей Цивилев. - Мы стремимся к повышению заработной платы не только для сотрудников бюджетной сферы, но и коммерческой, промышленной. Для финансовой поддержки семьи каждого бойца мы установили единовременную выплату в 200 тысяч рублей кузбасским мобилизованным и добровольцам. Кроме того, в регионе идет активное строительство, прежде всего возводятся социальные объекты».