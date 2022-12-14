WP: Джо Байден может передать ЗРК Patriot Киеву после доклада Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден может согласиться на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot только после того, как американское минобороны ответит на все вопросы о подготовке украинских войск к использованию оружия, его обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США, об этом сообщил Washington Post со ссылкой на источники в администрации.

«Байден одобрит план по передаче Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы о подготовке и обслуживании, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности вооруженных сил США», - говорится в статье.

При этом указывается, что минобороны США уже работает над параметрами программы тренировки по использованию Patriot.

Издание подчеркивает, что в качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.

В публикации сообщается, что «в обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев».

Как писал сайт KP.RU, ранее 14 декабря телеканал CNN сообщил, что США завершают консультации по вопросу отправки Украине самых современных на данный момент на западе систем ПВО Patriot, а о планах отправки может быть объявлено уже на этой неделе. Планируется переправить Киеву одну батарею ЗРК, которая включает в себя, помимо РЛС и прочих машин технического обеспечения, от четырех до восьми пусковых установок, в каждой из которых по четыре стандартных ракеты. То есть в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК) на Украину привезут от 16 до 32 ракет ПВО Patriot.

Кроме того, бывший генерал армии США Марк Хертлинг заявил, что ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot в ближайшее время. Он уточнил, что освоение ЗРК Patriot украинскими военными займет несколько месяцев, поскольку для управления системой нужны десятки хорошо обученных человек.