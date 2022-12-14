Гендиректор Energie AG заявил, что США будут держать высокие цены на газ в Европе в течение 20 лет Фото: REUTERS

США продолжат держать высокие цены на газ в ЕС и после окончания конфликта на Украине, так как долгосрочные контракты заключены на 20 лет по принципу «бери или плати», об этом заявил уходящий гендиректор австрийского энергетического концерна Energie AG Вернер Штайнекер в интервью изданию OoNachrichten.

«Даже если война закончится, энергия не сильно подешевеет... Не нужно питать иллюзий по этому поводу... Даже в мирной Европе газ уже не будет такой дешевый, как раньше. Европа закупает сжиженный газ в США в долгосрочной перспективе. Дорого и по принципу «бери или плати» на 20 лет. В любом случае, за это придется заплатить», - подчеркнул Штайнекер.

Он отметил, что «США заинтересованы в том, чтобы боевые действия продолжались», так как «они зарабатывают на СПГ, ослабляют Россию, зарабатывают на вооружении и препятствуют сближению России и Европы».

Как писал сайт KP.RU, ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может столкнуться с недостатком 30 млрд кубометров газа в 2023 году.

22 ноября 2022 года на бирже ICE в Европе резко ускорились темпы роста до 4% биржевых цен на газ, превысив отметку 1 280 долларов за тысячу кубов.

Кроме того, ЕС и Великобритания увеличили закупки российского СПГ до нового максимума и заплатили за российский СПГ с начала года около 27 миллиардов евро. Вместе с тем эксперты ожидают дефицита СПГ на мировом рынке в 2023 году на уровне около 10 миллиардов кубометров.

Напомним, президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года по поводу инициативы Запада по введению потолка цен на российский газ заявлял, что это очередная глупость, которая приведет к диспропорциям и повышениям цен. Все, что происходит на рынках - результат работы ЕС.