За верность и преданность семье: на Ямале премируют крепкие семьи северян за десятилетия семейного стажа

На днях в городе Лабытнанги в обновленном зале ЗАГСа поздравления принимали Алексей и Любовь Сергеевы. Со дня бракосочетания в этом году у них минуло полсотни лет.

Семья живет на Ямале уже 25 лет. До выхода на пенсию Алексей Михайлович трудился водителем вездехода в местной организации. Да, и после выхода на заслуженный отдых не сидит без дела. Мужчина работает охранником в своем же учреждении. А Любовь Федоровна полностью посвятила свою жизнь семье. У супругов трое взрослы детей, которые подарили им пятерых внуков.

«Крепкая и дружная семья, забота друг о друге – вот главное счастье в жизни», – убеждены супруги Сергеевы.

В октябре семья Николая и Александры Китайцевых из города Семи лиственниц был 55-летний юбилей свадьбы. У счастливых супругов по детей и внуков, а также пятеро правнуков.

Николай и Александра познакомились в Новосибирске, а поженились на Крайнем Севере. Эта суровая Земля стала для них по-настоящему родной. Китайцевы всю сознательную жизнь добросовестно трудились для процветания своей второй Родины. И Николай, и Александра удостоены званий «Ветеран ЯНАО» и «Ветеран труда». Сейчас Китайцевы передают умения и знания свои близким. Александра Федоровна - отличный кулинар, а Николай Александрович – заядлый охотник и рыболов.