В США мошенники через Twitter и Discord заработали сто млн долларов Фото: REUTERS

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила 8 человек в создании мошеннической схемы для манипулирования акциями на 100 миллионов долларов с использованием соцсетей Twitter и Discord, об этом сообщили в заявлении американского регулятора.

«Комиссия по ценным бумагам и биржам сегодня выдвинула обвинения против восьми лиц в мошеннической схеме с ценными бумагами на 100 миллионов долларов, где они использовали медиа-платформы Twitter и Discord, чтобы манипулировать торгуемыми на бирже акциями», - указывается в документе.

Как уточняется, участники преступного сообщества продвигали себя в соцсетях в качестве успешных трейдеров, собирая сотни тысяч подписчиков. Затем они покупали акции определенных компаний и публично призывали свою многочисленную аудиторию следовать их примерам.

Отмечается, что когда растущий на эти ценные бумаги спрос приводил к повышению их стоимости, злоумышленники продавали акции с прибылью, таким образом, манипулируя рынком. При этом подписчики не знали о совершенной продаже.

Как писал сайт KP.RU, основатель и экс-глава компании Twitter Джек Дорси заявил о личной виновности в том, что соцсеть подвержена корпоративному и государственному влиянию, и проводила политическую цензуру.

Экс-глава соцсети сказал, что самой большой его ошибкой было «вкладываться в разработку инструментов, которые позволили бы (Twitter) управлять общественным дискурсом, вместо того, чтобы разрабатывать инструменты для людей, использующих Twitter, которые бы позволили им настроить его под себя».

Кроме того, в конце ноября 2022 года владелец Twitter Илон Маск сообщил, что при прежнем руководстве социальная сеть активно вмешивалась в выборы. Он указал, что Twitter очень долгое время не справлялся с доверием и безопасностью и вмешивался в выборы. Ранее Маск провел глобальные чистки в рядах работников Twitter и заявил о начале революции против цензуры.