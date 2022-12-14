Регулировать тарифы на пассажирские перевозки в Чебоксарах и Новочебоксарске будут в Кабинете Министров республики

Как стало известно, на днях в ходе заседания Кабинета Министров Чувашии был одобрен проект закона, который предусматривает прекращение переданных органам местного самоуправления городов Чебоксары и Новочебоксарск полномочий по установлению регулируемых тарифов на пассажирские перевозки.

Сообщается, что теперь тарифы на перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах перевозок в пределах двух этих городов будут устанавливаться Кабинетом Министров республики. Так, с 1 января до 1 июля 2023 года устанавливается переходный период, в течение которого будут действовать прежние муниципальные нормативные правовые акты до принятия Кабмином новых документов, необходимых для установления тарифов. Все это также отражено в стратегии социально-экономического развития республики.

Как рассказал Глава Чувашии Олег Николаев, в ближайшие дни до конца года предстоит также утвердить программу Комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая позволит участвовать в федеральных программах по обновлению подвижного состава. Олег Николаев уточнил, что это позволит в кратчайшие сроки решить вопросы транспортного обеспечения, как минимум в Чебоксарской агломерации и даст возможность далее двигаться в сторону муниципалитетов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимир Осипов отметил, что переход на регулируемый тариф позволит усилить контроль соблюдения расписания на маршрутах, обеспечит соблюдение скоростного режима при перевозках и создаст условия для повышения безопасности обслуживания населения. Также, по словам министра, тариф позволит применить единые проездные билеты в Чебоксарах и Новочебоксарске и на межмуниципальных маршрутах между обоими городами, а также позволит внедрить пересадочные абонементы, которые обеспечат бесплатные пересадки с одного маршрута на другой.

Уточняется, что ранее Минтрансом республики была завершена разработка стратегии пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок в регионе, в соответствии с которыми в 2023 году будет дан старт мероприятиям по развитию пассажирских перевозок транспортом общего пользования.