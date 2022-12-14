Члены Евросоюза отложили решение вопроса о предельной стоимости природного газа до 19 декабря

Основные разногласия европейских стран при попытке лимитирования стоимости газа кроются даже не в конкретном уровне предельных цен, а в принципиальном подходе к управлению энергетическим рынком Фото: REUTERS

Члены Европейского союза в очередной раз не смогли согласовать предельную стоимость природного газа, отложив решение данного вопроса до понедельника, 19 декабря. Одни страны объединения подтвердили лимит в 3000 долларов за тысячу кубометров, а другие требовали снизить этот порог до 2400 долларов.

Министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек заявил, что удалось согласовать 90-95% условий, однако «по значительным и с символической точки зрения важным пунктам договориться не удалось».

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов рассказал в беседе с «МК» о причинах разногласий в вопросе предельной цены на газ

«Основные разногласия европейских стран при попытке лимитирования стоимости газа кроются даже не в конкретном уровне предельных цен, а в принципиальном подходе к управлению энергетическим рынком», - заявил специалист, отметив, что основными «выгодоприобретателями» от высоких цен станут владельцы торговых площадок, а также участники торгов.

Как уточнил Правосудов, маленькие страны, которые находятся в биржевых сделках исключительно в роли покупателей необходимых объемов газа, «заинтересованы в более приземленной пороговой стоимости энергоресурсов», поскольку в данном случае «на карту для них поставлена не возможность заработка на рыночной волатильности, а вопрос выживания их экономик в ситуации рецессии».