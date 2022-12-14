Amazon отказался обжаловать штраф в 4 млн рублей за недопустимый контент на платформе

Компания обязана выплатить административный штраф до 25 января 2022 года, постановили в Таганском районном суде Москвы Фото: REUTERS

Компания Amazon не стала обжаловать штраф в 4 млн рублей, который был установлен судом за отказ удалить запрещенную информацию с платформы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Таганского районного суда Москвы Зульфия Гуринчук.

"Постановление о признании компании Amazon виновной в административном правонарушении не было обжаловано и вступило в законную силу еще 25 ноября", - сказала она, уточнив, что организация обязана выплатить административный штраф до 25 января 2022 года.

Напомним, ранее суд в Москве оштрафовал в один миллион рублей компанию Amazon за отказ удалить информацию о способах совершения самоубийства. Как сказано в материале дела, поводом стал отказ компании удалять из одной из связанных с ней социальных сетей фотографии с изображением способов совершения суицида. Такие снимки выявил Роскомнадзор, который не менее 19 раз направил уведомления о необходимости удалить данную информацию. Тем не менее этого не было сделано.

В III квартале 2022 года Роскомнадзор заблокировал или удалил свыше 20 тысяч "фейков" о специальной военной операции. Об этом ведомство отчиталось в своем телеграм-канале. Всего а этот период всего заблокировано порядка 89 тыс. интернет-страниц.