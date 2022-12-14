Аналитик Рыков назвал проблемой для установки потолка цен на газ разный уровень потребности стран ЕС в топливе Фото: REUTERS

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков считает, что согласование потолка цен на газ для ЕС происходит гораздо сложнее, чем введение ограничений на стоимость российской нефти,.

По его мнению, это обусловлено разыми интересами стран Европейского союза. Об этом пишет Lenta.ru.

- Интересы разных в странах ЕС по-разному зависят от газа. Введение потолка цен на голубое топливо может послужить триггером эпидемии регулирования всего и вся. Это создает определенную опасность, поэтому установление потолка - дело непростое, - полагает эксперт.

Также он добавил, что у членов ЕС разные потребности и возможности в обеспечении себя газом.

- Потолок может создать гораздо больше проблем, чем их решает. Основной мотив - политический, то есть указать России ее место. Тогда это все переходит в несколько другую плоскость, вступают в противоречие интересы разных стран, и трудно проводить такую политику, - уточнил аналитик.

Как отмечает ФАН, в конце ноября этого года Европейская комиссия предложила ввести потолок цены на газ на отметке около 3000 долларов за тысячу кубометров. Другим потолком рыночной цены на европейском рынке способна стать индикативная цена импорта СПГ.