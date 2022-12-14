США намерены ввести санкции против нескольких членов российского правительства

Новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы могут быть объявлены уже в четверг Фото: REUTERS

Вашингтон намерен включить в новый список санкционных ограничений несколько членов российского правительства. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Несколько членов российского правительства также подпадут под санкции», - сообщает издание, отмечая, отмечая, что новые ограничительные меры Вашингтона в отношении Москвы могут быть объявлены уже в четверг, 14 декабря.

Напомним, в четверг, 14 декабря, постоянные представители стран Европейского союза продолжат согласование нового девятого пакета антироссийских санкций. Как писал сайт KP.RU, глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что министры иностранных дел стран – членов Евросоюза в ходе заседания Совета ЕС в понедельник, 12 декабря, так и не смогли согласовать новые ограничения в отношении Москвы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в пакет антироссийских санкций предполагается включить 141 физлиц и 47 организаций.