Стало известно, сколько мандаринов можно есть в день Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила россиян об опасности переедания мандаринов.

По словам эксперта, чрезмерное употребление этого фрукта может привести к неприятным последствиям. Именно поэтому она посоветовала гражданам не есть больше четырех мандаринов в день. Об этом пишет Lenta.ru.

- Некоторые знакомятся с цитрусовыми аллергиями только после того, как съели очень много мандаринов. Любая аллергия - это испуг организма. Что-то в него поступило в очень большом количестве, и он не знает, что с этим делать, он пугается и выдает разные реакции, - объяснила Соломатина.

Также в случае переедания у человека может появиться метеоризм и изжога.

- Еще в мандаринах есть кислоты. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут обостриться гастриты, язвы, колиты, панкреатиты, эзофагиты, - предупредила врач.

Ранее ФАН писал, что употребление мандаринов способствует снижению веса, а также укреплению иммунной системы. По словам врача Елены Свиридовой, в состав мандаринов входит большое количество витамина C. Данное вещество необходимо для нормального развития всех систем организма.

Также "Пятый канал" сообщал, что из полезного во фрукте стоит отметить наличие антиоксиданта бета-каротина, который предотвращает образование раковых заболеваний, и наличие витамина К — он помогает держать сосуды в тонусе.