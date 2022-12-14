Психолог дал женщинам честный ответ, как понять, что мужчина любит Фото: Мария ЛЕНЦ

Социальный психолог и блогер Александр Шахов рассказал россиянкам, как же женщина может понять, любит ли ее мужчина на самом деле.

По словам эксперта, о чувствах мужчины могут говорить такие признаки, как то, что он строит планы с ее участием, закрывает ее финансовые потребности, обеспечивает ее безопасность. Об этом пишет РИАМО.

- Если мужчина решил для себя, что вы - его женщина, то он никогда не будет скрывать это от окружающих. Он будет активно заявлять свои права на вас. При знакомстве вы больше не "знакомая", а "моя девушка". Если же он до сих пор, представляя вас кому-то, он называет просто по имени, это повод задуматься, а кто же вы для него, - объяснил психолог.

Шахов также добавил, что мужчина может не сразу доверить женщине свои сбережения. Однако, если его захлестнули чувства, то он будет стараться закрывать ее основные финансовые потребности.

Ранее ОТР сообщал, что дружба между мужчиной и женщиной возможна, но это бывает редко и недолго. По словам психолога Филиппа Литвиненко, обычно такое случается, если людей объединяют общие проекты или проблемы.