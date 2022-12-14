Французский политик Филиппо поинтересовался, куда Украина тратит миллиарды помощи ЕС

Флориан Филиппо Фото: EAST NEWS

Лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в среду, 14 декабря, в жесткой форме ответил на просьбу жены президента Украины Владимира Зеленского Елены передать Киеву французские генераторы.

«Жена Зеленского, первая леди, приходит к нам сегодня и говорит: «Отдайте нам ваши генераторы». А что они делают с миллиардами евро, которые мы отправляем им каждый месяц?» - написал французский политик в своем Twitter.

Напомним, в понедельник, 12 декабря, Совет Евросоюза согласовал повышение на 2 млрд евро на 2023 год потолка финансирования Европейского фонда мира, который оплачивает поставки вооружения Украине. Сегодня, 14 декабря, вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о выделении 10 миллионов евро на помощь украинскому населению, а во внешнеполитическом ведомстве Великобритании заявили, что Лондон направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму 50 миллионов фунтов стерлингов.