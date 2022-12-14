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НовостиОбщество14 декабря 2022 17:47

Психолог дала советы родителям, как уберечь ребенка от негативного влияния гаджетов

В результате частое использование гаджетов делает детей неусидчивыми, неспособные сосредоточиться
София ГОНЧАРОВА
Психолог дала советы родителям, как уберечь ребенка от негативного влияния гаджетов

Психолог дала советы родителям, как уберечь ребенка от негативного влияния гаджетов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Клинический психолог Арина Кейро предупредила родителей об опасности негативного влияния гаджетов на ребёнка.

По словам эксперта, с раннего возраста у детей происходят определенные процессы в мозге. Ребенок должен научиться наблюдать, анализировать, созерцать картинку и познавать мир. Однако при использовании гаджета чадо видит только мелькающие картинки и нелогичное переключение между сценариями действий, пишет ФАН.

Из-за этого у детей не развиваются аналитические и мыслительные возможности, которые необходимы подрастающему малышу для полноценного развития. В результате частое использование гаджетов делает детей неусидчивыми, неспособные сосредоточиться.

- Важно, чтобы родители уделяли своему чаду время. Это предполагает контакт. Соответственно, ребенок развивает воображение в условиях непринужденно-игровой обстановке.... молчаливое присутствие занятый своими делами родителей заменяет полноценное общение. Это подтверждается не только теорией, но и практикой, - объяснила Кейро.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что родителям стоит обратить внимание на заикание, страхи и нарушение питания ребенка. По мнению врача-психиатра Кристины Вирт, все это может указывать на проблемы с психикой у ребенка. Как утверждает специалист, психологические проблемы проявляются по-разному в зависимости от возраста ребенка.