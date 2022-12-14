Психолог дала советы родителям, как уберечь ребенка от негативного влияния гаджетов Фото: Олег УКЛАДОВ

Клинический психолог Арина Кейро предупредила родителей об опасности негативного влияния гаджетов на ребёнка.

По словам эксперта, с раннего возраста у детей происходят определенные процессы в мозге. Ребенок должен научиться наблюдать, анализировать, созерцать картинку и познавать мир. Однако при использовании гаджета чадо видит только мелькающие картинки и нелогичное переключение между сценариями действий, пишет ФАН.

Из-за этого у детей не развиваются аналитические и мыслительные возможности, которые необходимы подрастающему малышу для полноценного развития. В результате частое использование гаджетов делает детей неусидчивыми, неспособные сосредоточиться.

- Важно, чтобы родители уделяли своему чаду время. Это предполагает контакт. Соответственно, ребенок развивает воображение в условиях непринужденно-игровой обстановке.... молчаливое присутствие занятый своими делами родителей заменяет полноценное общение. Это подтверждается не только теорией, но и практикой, - объяснила Кейро.

Ранее "Свободная пресса" сообщала, что родителям стоит обратить внимание на заикание, страхи и нарушение питания ребенка. По мнению врача-психиатра Кристины Вирт, все это может указывать на проблемы с психикой у ребенка. Как утверждает специалист, психологические проблемы проявляются по-разному в зависимости от возраста ребенка.