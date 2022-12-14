НАТО утвердила военный бюджет почти в 2 млрд евро на 2023 год

Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 млн евро, а военный бюджет - в размере 1,96 млрд евро, уточняется в заявлении НАТО Фото: REUTERS

НАТО утвердили военный бюджет на 2023 год в размере почти 2 млрд евро, что в сравнении с прошлым годом выше на 25%. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

"Союзники согласовали гражданский и военный бюджеты НАТО на 2023 год на заседании Североатлантического совета в среду. Гражданский бюджет установлен в размере 370,8 млн евро, а военный бюджет - в размере 1,96 млрд евро, что на 27,8% и 25,8% больше, чем в 2022 году", - говорится в заявлении НАТО.

Средства гражданского бюджета предусмотрены для оплаты услуг персонал, оперативные и программные расходы штаб-квартиры НАТО и ее международного штаба.

"Военный бюджет покрывает операционные расходы штаба командной структуры НАТО, миссий и операций по всему миру. Третьим основным элементом общего финансирования НАТО является программа инвестиций в безопасность НАТО (NSIP), которая охватывает крупные инвестиции в строительство и системы управления и контроля. Потолок NSIP на 2023 год составляет €1 млрд, что на 26,6% больше, чем в 2022 году", - указано в заявлении.

Ранее в США завили, что страны НАТО столкнулись с дефицитом вооружений из-за конфликта на Украине, об этом заявила постоянный представитель США при североатлантическом альянсе Джулианн Смит.