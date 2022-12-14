В Белом доме подтвердили освобождение американца в рамках обмена пленными между Россией и Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воевавший на стороне Украины американский гражданин был освобожден в рамках обмена пленными между Москвой и Киевом. Такое заявление в среду, 14 декабря, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я могу подтвердить, что гражданин США был передан ... в рамках обмена пленными между Россией и Украиной. Мы, безусловно, приветствуем эту новость. Но из-за конфиденциальности я не могу приводить подробности об этом человеке», - сказал представитель Белого дома, комментируя сообщение об освобождении американца, ветерана ВВС США в рамках обмена пленными между Россией и Украиной.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источник в украинском правительстве заявила о том, что американец Суэди Мурекези, который воевал на стороне Киева, был освобожден в рамках обмена пленными. Сообщалось, что освобожденный является уроженцем Руанды, который проживал в Украине с 2018 года.