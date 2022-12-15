За три года ДОМ.РФ передал на баланс регионам землю, на которой построят 29 детсадов и 18 школ

Снижается дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях Фото: Олег УКЛАДОВ

За последние три года институт развития ДОМ.РФ передал регионам земли, на которых будет построено 29 детсадов, 18 школ, пять спортивных центров и один медицинский. Ранее земля для этих объектов была в федеральной собственности, но использовалась неэффективно. Поэтому ее безвозмездно передают на баланс регионам. Субъекты могут строить на «новых» территориях социальные объекты и прочую необходимую инфраструктуру.

В 2022 году 19 регионам перешли из федеральной собственности участки площадью 93 га.

— Для нас крайне важно оказывать субъектам РФ поддержку в реализации программ, направленных на повышение качества жизни людей. Для этого в тесном взаимодействии с регионами мы подбираем неиспользуемые федеральные территории, на которых позже строятся социально значимые объекты. За счет этого снижается дефицит мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, развивается спорт, оказываются качественные медицинские услуги, создается комфортная городская среда, — сообщил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

На переданных землях возведут детсады и школы, спортивные объекты, транспортную инфраструктуру и нужные для функционирования населенного пункта инженерные объекты. Часть территорий используют для реализации местных программ модернизации жилфонда.

В тройку субъектов РФ по объемам переданных земель входят: Санкт-Петербург (28,75 га), Челябинская область (18,16 га) и Республика Карелия (7,82 га). В Москве бывшую федеральную землю используют для постройки домов по реновации. На острове Русский во Владивостоке возведут школу. В Тюменской, Оренбургской, Омской областях, Карелии и Приморском крае на переданных участках построят в общей сложности семь детсадов. В Истринском районе Московской области появятся две школы и спорткомплекс.

В прочих регионах на переданных землях возведут объекты инженерной инфраструктуры, используют под другие общественно важные функции и построят дороги.

В прошлом году ДОМ.РФ безвозмездно передал 67 га 20 регионам. На участках построят 17 детсадов, 13 школ, три спортцентра и один объект здравоохранения.