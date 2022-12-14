Аналитики подсчитали, во сколько россиянам обойдется продуктовая корзина на Новый год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне Нового года аналитики выяснили, сколько россиянам придется поистратить денег на продукты для праздника.

Так, согласно прогнозам экспертов их экспресс-доставки "Перекресток", в этом году продуктовая корзина на 4 человек без учета алкоголя обойдется примерно от 4,5 до 8 тысяч рублей. Об этом пишет Газета.Ru.

Среди самых популярных продуктов в период зимних праздников выделяют мандарины, сладкие напитки и сыр.

По словам эксперта отдела маркетинга Анатолия Комкова, в список основных покупок потребителей традиционно входят ингредиенты для салатов оливье, селедки под шубой и мимозы, а также конфеты и красная рыба.

Ранее телеканал "360" сообщал, что предновогодняя пора ассоциируется с праздничной суетой и бесконечными раздумьями о выборе подарков. Оказалось, что большинство россиян на Новый Год желают получить в подарок деньги.

Также "Пятый канал" писал про приметы под Новый год. Так, для привлечения финансов нужно положить в кошелек каждого члена семьи крупную купюру, а для обострения чувств стоит повесить на елку украшение в форме сердца.