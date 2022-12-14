США могут ввести санкции против главы "Норникеля" Потанина и "Росбанка"

По словам чиновников из США, компания "Норникель" не будет включена в действие санкций, уточняет Wall Street Journal

США собираются ввести санкции в отношении главы "Норникеля" Владимира Потанина, а также в отношении некоторых его финансовых компаний, поскольку Вашингтон ищет способы дальнейшего подавления России в условиях спецоперации в Украине. Об этом пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

"Ожидается, что действие, о котором может быть объявлено уже в четверг, будет включать санкции против г-на Потанина, его жены Екатерины Потаниной и принадлежащей ему яхты, заявили эти чиновники. Также в списке (санкций окажутся), по словам этих чиновников: «Интеррос», инвестиционный холдинг, контролируемый г-ном Потаниным, и Росбанк, который «Интеррос» купил у Société Générale SA в начале этого года", - говорится в публикации, с уточнением, что компания "Норникель" не будет включена в действие санкций.

Отмечается, что в правительстве идут споры о том, удастся ли ввести санкции в отношении некоторых российских бизнесменов и их активов, не вызывая при этом непредвиденных экономических последствий, например, панику на товарных рынках или нарушение цепочки поставок для западных компаний.

По словам чиновников, несколько членов российского правительства также получат санкции.

Упомянутые должностные лица отмечают, что смягчение любого потенциального глобального экономического воздействия санкций на "Норникель" будет сложной задачей, и эта решимость сыграла роль в решении не включать саму компанию в санкционный список.

Напомним, в сентябре 2022 года президент холдинга "Интеррос" Владимир Потанин объявил о намерении передать более половины капитала в приобретенный "Росбанк" на общественно-полезные цели.