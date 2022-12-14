Умерла Бронислава Проскурнина, актриса советского и российского театра и кино

Бронислава Проскурнина скончалась на 82 году жизни Фото: Тимур ХАНОВ.

Cкончалась советская, российская актриса театра, кино и Бронислава Константиновна Проскурнина, вдова народного артиста России Михаила Светина. Об этом сообщает издание RG.RU. Артистка скончалась на 82 году жизни.

Проскурнина родилась 25 июня 1941 года в Игнатьево Свердловской области. В 1960-м окончила Свердловское государственное театральное училище.

Первый фильм Проскурниной "Не все коту масленица" вышел в 1978 года. Позднее она прославилась благодаря экранизации "Дома" по одноименному роману Федора Абрамова, "Предел возможного", "Бесы" 2008-го. В 2010-м Проскурнина появилась в биографическом фильме "Главное, чтобы костюмчик сидел", посвященном супругу.

После смерти народный артист России Михаил Светина его супруга Бронислава Константиновна рассказала "Комсомольской правде" о последнем дне мужа.

Она вызвала "Скорую помощь". Актера доставили в ближайшую больницу и направили в реанимацию. Учитывая тяжелое состояние больного, сразу же вызвали нейрохирурга из областной больницы, который прилетел на вертолете.

"Ему сделали операцию, осталось лишь ждать и надеяться на то, что все будет хорошо, - рассказала тогда «Комсомолке» супруга актера Бронислава Проскурнина. - Врачи делают свое дело, как положено".