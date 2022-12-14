Сергей Кравцов: «Такие учителя, как Геннадий Старунов, станут примером для подражания»

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов посетил московскую Школу имени Маршала В. И. Чуйкова, где учителем основ безопасности и жизнедеятельности работает Геннадий Старунов. Педагог был объявлен победителем премии Российского общества «Знание» 2022 года в номинации «За просветительскую деятельность в школе». На сегодняшний день учитель принимает участие в специальной военной операции.

Сергей Кравцов поздравил директора Школы имени Маршала В. И. Чуйкова Аллу Инглези и весь педагогический коллектив с победой педагога Геннадия Старунова на премии «Знание». Он объявил, что Геннадию Старунову присвоена ведомственная награда – нагрудный знак «Молодость и Профессионализм».

«Вчера состоялось вручение премии общества «Знание» выдающимся просветителям нашего времени. Лауреатами номинации «За просветительскую деятельность в школе» стали учителя, в том числе и ваш учитель по основам безопасности жизнедеятельности Геннадий Владимирович. Поэтому я хочу поздравить директора школы и в целом весь педагогический коллектив с такой наградой. Геннадий Владимирович ведет свой интернет-блог, он делает все, чтобы такой важный предмет, как ОБЖ был интересен ребятам. И еще очень важно, что сегодня Геннадий Владимирович отдает свой гражданский и человеческий долг, он находится на передовой на Донбассе. Такие люди, как ваш учитель, делают нашу страну сильнее», – сказал Сергей Кравцов.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

Глава Минпросвещения напомнил, что ведется планомерная работа по поддержке традиционных ценностей, это отражается и на содержании программ обучения и организации воспитательной работы. Со следующего года во всех школах начнут реализовываться единые образовательные программы по шести предметам. Будет создан новый учебный курс по истории, объединяющий всеобщую историю и историю России.

«Сегодня мы делаем все для того, чтобы воспитать настоящих патриотов своей страны и сделать это неформально. Для этого очень важны примеры, в частности пример Геннадия Владимировича, который сейчас защищает нашу родину. Сегодня в школах проходят внеурочные занятия «Разговоры о важном», в неформальном общении ученики обсуждают те темы, которые их интересуют. Каждая неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна нашей страны. И конечно, очень важна популяризация героев. Это комплексная задача, где важную роль играет воспитание в семье», – сказал Сергей Кравцов.

Министр просвещения вместе с директором Всероссийского детского центра «Орленок» Александром Джеусом также поздравил с важным семейным событием двух дочерей Геннадия Старунова Софью и Ефросинию. Девочкам вручили путевки на отдых в центре.

«Дорогие Соня и Фрося, мы сегодня вручаем вам сертификат на пребывание в «Орленке» в летний период. Я надеюсь, что вам там понравится, вы найдете новых друзей и поймете, в каком направлении вам дальше развиваться», – отметил Александр Джеус.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

Директор Школы имени Маршала В. И. Чуйкова Алла Инглези отозвалась о Геннадии Старунове как об уникальном специалисте, умеющем сделать уроки интересными для учеников.

В рамках визита Сергей Кравцов пообщался с учениками школы, ответил на их вопросы о перспективных направлениях и возможностях для самореализации, а также пригласил их присоединиться к Российскому движению детей и молодежи, созданному в этом году.

Школьники представили Министру свои проекты в области физики, биологии и информационных технологий, а также рассказали об опыте работы с младшеклассниками, разработке для них специальных заданий и обучающих видеоигр.

Фото предоставлено пресс-службой Минпросвещения России

Справочно

Геннадий Старунов – первый за 33 года учитель ОБЖ, победивший в конкурсе «Учитель года Москвы», лауреат конкурса «Учитель года России – 2022», автор проекта «ОБЖ не за партами», который не имеет аналогов в России. Он обучился ряду практических специальностей: инструктор по спасению на воде, по детско-юношескому туризму, тренер медицинского класса по практическому экзамену. На уроках педагог вместе с учениками моделирует реальные ситуации и рассказывает, как необходимо поступать.

Учитель ОБЖ – финалист конкурса «ТопБЛОГ». В своих социальных сетях он готовит посты с различными специалистами – пожарными, спасателями, врачами, туристами, которые учат детей и взрослых, как вести себя в экстренных ситуациях.

Премия «Знание» в 2022 году вручалась по 13 номинациям. Помимо категории «За просветительскую деятельность в школе», были выбраны победители в номинациях за вклад в просвещение в сферах науки и технологий, экономики и бизнеса, культуры и искусства, истории и других сферах, а также отмечены лучшие просветительские мероприятие, фильм, книга. Всего в этом году на звание «просветителя года» или «лучшего просветительского проекта» претендовали 6374 номинанта из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики.