На 1 млн рублей выявили поддельных лекарств за счет системы цифровой маркировки в России

По итогам экспериментального периода было изъято 47 тысяч упаковок бракованных лекарств, уточнил глава Минпромторга Мантуров Фото: REUTERS

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отчитался об экспериментальном периоде цифрового маркирования фармацевтических изделий, по итогам которого было изъято 47 тысяч упаковок бракованных лекарств на сумму более чем в 1 млн рублей. Об этом сообщили пресс-служба кабмина.

"Отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки... Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности. За 10 месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на миллиард рублей. Изъято из оборота 47 тысяч упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода предыдущего года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Помимо этого было принято решение продлить экспериментальный срок цифрового маркирования до 31 августа 2023 года.

"На заседании Госкомиссии было принято решение продлить эксперимент (по маркировке медицинских изделий - ред.) до 31 августа 2023 года. Соответствующие изменения будут подготовлены Минпромторгом России", - говорится в заявлении.

Напомним, министерство здравоохранения РФ поручило регионам страны сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.