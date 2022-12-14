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НовостиЭкономика14 декабря 2022 20:03

На 1 млн рублей выявили поддельных лекарств за счет системы цифровой маркировки в России

По итогам экспериментального периода было изъято 47 тысяч упаковок бракованных лекарств, уточнил глава Минпромторга Мантуров
Владимир РОМАНЕНКО
По итогам экспериментального периода было изъято 47 тысяч упаковок бракованных лекарств, уточнил глава Минпромторга Мантуров

По итогам экспериментального периода было изъято 47 тысяч упаковок бракованных лекарств, уточнил глава Минпромторга Мантуров

Фото: REUTERS

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отчитался об экспериментальном периоде цифрового маркирования фармацевтических изделий, по итогам которого было изъято 47 тысяч упаковок бракованных лекарств на сумму более чем в 1 млн рублей. Об этом сообщили пресс-служба кабмина.

"Отмечу эффективную работу системы цифровой маркировки... Также аналитику системы использует Росздравнадзор для контрольно-надзорной деятельности. За 10 месяцев были выявлены партии бракованных лекарств более чем на миллиард рублей. Изъято из оборота 47 тысяч упаковок, что в 7 раз больше аналогичного периода предыдущего года", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Помимо этого было принято решение продлить экспериментальный срок цифрового маркирования до 31 августа 2023 года.

"На заседании Госкомиссии было принято решение продлить эксперимент (по маркировке медицинских изделий - ред.) до 31 августа 2023 года. Соответствующие изменения будут подготовлены Минпромторгом России", - говорится в заявлении.

Напомним, министерство здравоохранения РФ поручило регионам страны сформировать запас лекарств не менее чем на четыре месяца. Об этом в субботу, 12 ноября, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.