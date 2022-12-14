На кадрах из клиники объявивший голодовку Саакашвили ест, курит и бесчинствует с медсестрами

На кадрах видно агрессивное поведение Саакашвили по отношению к медсестрам, а также моменты курения в палате Фото: REUTERS

В сети начало активно распространяться видео из палаты экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Бывший политик, оказавшийся в больнице и объявивший голодовку, курит, ест и конфликтует с медперсоналом. Видео с Саакашвили оказалось в распоряжении "Комсомольской правды". На кадрах видно агрессивное поведение экс-политика по отношению к медсестрам, а также моменты курения в палате.

Сегодня экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил начатую несколько часов назад голодовку после призыва членов Европарламента поменять позицию. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала "Пирвели".

"Я пытался его переубедить, но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо и он поменял свою позицию", - сказал адвокат.