ВАКС Украины изъял все имущество экс-президента Януковича

Власти Украины изъяли у экс-лидера Януковича 31 млн гривен (841 тыс. долларов) и 84,9 тыс. долларов на банковских счетах Фото: Александр КОЦ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество экс-президента страны Виктора Януковича в пользу государства. Информацию об этом распространил Центр противодействия коррупции Украины.

"ВАКС конфисковал у Януковича все имущество, в частности резиденцию в Межигорье, гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, квартиру, деньги и более полутысячи культурных ценностей", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск был подан юристами Минюста Украины. Тем не менее решение ВАКС может быть обжаловано в течение пяти рабочих дней с момента публикации приказа о конфискации.

"В доход государства также взыскали квартиру на Оболонской набережной Киева, парковочные места, 31 млн гривен (841 тыс. долларов) и 84,9 тыс. долларов на банковских счетах, 100% долей в уставном капитале ООО "Танталит" и "Дом Лесника", 537 культурных ценностей на 18,7 млн евро, среди них книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, вазы, сабли, ружья, пушка XIX века", - отметили в антикоррупционном центре.

Напомним, ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко жаловался российским пранкером на преследование со стороны нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский три с половиной года атакует меня уголовными делами, в том числе по обвинению меня в государственной измене", - говорил экс-политик.