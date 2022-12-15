Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 декабря 2022 22:38

Evening Standard: Запад ищет способ дать Киеву «решающее преимущество» в конфликте

Запад хочет дать Украине преимущество без перехода в наступление против России
Мария ПАВЛОВА
Запад ищет возможность предоставить Киеву "решающее преимущество" в конфликте при ограниченной помощи.

Запад ищет возможность предоставить Киеву "решающее преимущество" в конфликте при ограниченной помощи.

Фото: REUTERS

Запад ищет способ предоставить Украине помощь, которая позволит ей получить «решающее преимущество» в конфликте с Россией, но в то же время не позволит перейти в наступление. Об этом пишет британское издание Evening Standard.

Издание отмечает, что Киев может получить в числе прочего «упреждающего» оборудования современные истребители. В то же время чиновники, на которых ссылается Evening Standart, отмечают, что поддержка Украины будет носить ограниченный характер. В частности, собеседники издания предположили, что Запад не поддержит удары украинских вооруженных сил по территории Российской Федерации.

Тем временем Америка пообещала Украине системы ПВО Patriot. Для чего установки нужны Незалежной, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что СК России расследует факты обстрела украинскими войсками населенных пунктов в ДНР. В результате обстрелов страдают и гибнут мирные жители.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.