Evening Standard: Запад ищет способ дать Киеву «решающее преимущество» в конфликте

Запад ищет возможность предоставить Киеву "решающее преимущество" в конфликте при ограниченной помощи. Фото: REUTERS

Запад ищет способ предоставить Украине помощь, которая позволит ей получить «решающее преимущество» в конфликте с Россией, но в то же время не позволит перейти в наступление. Об этом пишет британское издание Evening Standard.

Издание отмечает, что Киев может получить в числе прочего «упреждающего» оборудования современные истребители. В то же время чиновники, на которых ссылается Evening Standart, отмечают, что поддержка Украины будет носить ограниченный характер. В частности, собеседники издания предположили, что Запад не поддержит удары украинских вооруженных сил по территории Российской Федерации.

Тем временем Америка пообещала Украине системы ПВО Patriot. Для чего установки нужны Незалежной, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что СК России расследует факты обстрела украинскими войсками населенных пунктов в ДНР. В результате обстрелов страдают и гибнут мирные жители.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 декабря 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.