В Белом доме изучают идею создания трибунала в связи с российской СВО

В США изучают идею создания трибунала по действиям России в рамках СВО. Фото: REUTERS

Официальный Вашингтон продолжает изучение идеи создания трибунала в связи с российской СВО на Украине. Об этом в среду 14 декабря заявил координатор по стратегическим коммуникация Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Что касается трибунала, мы по-прежнему изучаем данное предложение и прорабатываем данный вопрос», - сказал Кирби на регулярном брифинге, добавив, что США поддерживают ряд проводимых в настоящее время международных расследований, связанных с российской специальной военной операцией.

Напомним, глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что поддерживает идею создания трибунала над гражданами РФ за их действия на Украине. При этом о совершающих преступления украинцах он не упомянул.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя идею создания трибунала над россиянами за их действия на Украине, посоветовал Боррелю обратить внимание на преступления Украины в Донбассе.

Позднее Боррель признал, что идея о создании трибунала по Украине не нашла единой поддержки в ЕС.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал нелегитимными попытки создать «трибунал» над Россией по Украине и заявил, что для Москвы это не будет иметь никаких последствий.

Тем временем СК России расследует факты обстрела украинскими войсками населенных пунктов в ДНР. В результате обстрелов страдают и гибнут мирные жители.