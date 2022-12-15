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НовостиЗдоровье14 декабря 2022 23:10

Байден пообещал международному сообществу еще одну пандемию

Президент США назвал ковид «гловидом»
Мария ПАВЛОВА
Байден пообещал миру еще одну пандемию.

Байден пообещал миру еще одну пандемию.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден пообещал мировому сообществу еще одну пандемию. Об этом он заявил на саммите США - Африка, который проходит с 13 по 15 декабря в Вашингтоне. Материалы саммита публикуются на официальном сайте Белого дома, они доступны здесь.

Джо Байден рассказал о подготовке к решению проблем здравоохранения, «включая новую пандемию».

«Она, несомненно, будет», - заявил президент США.

Байден упомянул, что США поставили 231 млн доз вакцин 49 африканским странам в рамках борьбы с COVID-19. При этом он оговорился, назвав ковид «гловидом».

Ранее сообщалось, что США создали смертоносный вирус-химеру, который является смесью уханьского штамма и омикрона.

Российский академик Онищенко объяснил, поможет ли ревакцинация от созданного в США смертельного штамма коронавируса.

Также Россия привела доказательства, что США создали COVID-19, оспу обезьян и препараты, заражающие людей раком.