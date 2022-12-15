Губернатор Богомаз рассказал о срабатывании ПВО над Клинцами Брянской области

Украинские военные обстреляли населенный пункт в Брянской области. Фото: REUTERS

Система противовоздушной обороны сработала над городом Клинцы Брянской области в среду 14 декабря. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз со ссылкой на оперативные службы региона.

По словам Богомаза, все выпущенные украинскими военными ракеты сбиты благодаря профессиональным действиям ВС России.

«В результате падения обломков ракет, сбитых ПВО, повреждено энергоснабжение поселка Ардонь городского округа Клинцы», - рассказал губернатор, добавив, что вскоре электроснабжение было восстановлено.

Тем временем СК России расследует факты обстрела украинскими войсками населенных пунктов в ДНР. В результате обстрелов страдают и гибнут мирные жители.

Ранее в ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 700 ракет HIMARS по Донбассу с начала поставок вооружения НАТО. В результате были повреждены 363 объекта инфраструктуры.

Также сообщалось, что на Запорожской АЭС выявили агента ВСУ, пытавшегося передать данные о станции Украине. Основной задачей агента была скрытая съемка систем охраны станции.

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