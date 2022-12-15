Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Киеву

В российском посольстве предостерегли Соединенные Штаты от поставок Украине ЗРК Patriot. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Очередным провокационным шагом администрации Байдена назвали возможное решение об отправке Киеву ЗРК Patriot в Посольстве России в США.

«Продолжение поставок только укрепит чувство безнаказанности режима Зеленского и подтолкнет его к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», - сказано в заявлении российской дипломатической миссии.

В посольстве отметили, что подобный шаг может привести к непредсказуемым последствиям.

Повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия, объясняет политолог Дмитрий Евстафьев.

Тем временем украинские танкисты портят гусеницы своих машин, чтобы не идти в бой. В каких безвыходных ситуациях оказываются солдаты ВСУ, рассказал представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

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