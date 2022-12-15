Канада вновь ввела санкции на турбины для «Северного потока»

Канада приняла решение возобновить санкции в отношении турбин для "Северного потока". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада возобновила ранее отмененные санкции в отношении турбин для российских трубопроводов «Северный поток». Об этом заявили главы двух канадских министерств.

«Канада принимает это решение, признавая, что обстоятельства, при которых выдавалось освобождение, изменились, и оно более не служит заявленной цели», - цитирует РИА Новости совместное заявление главы канадского МИД Мелани Жоли и министра природных ресурсов Джонатана Уильямса.

Министры подчеркнули, что решение было принято «после тесного взаимодействия с украинскими, германскими и другими европейскими союзниками».

Напомним, ранее компания Siemens Energy заявила, что одну из газовых турбин для «Северного потока – 1» после починки пока невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за антироссийских санкций Канады.

Также сообщалось, что Канада планирует снять санкции с турбин «Газпрома» по просьбе Германии. Позже Канада приняла решение о возвращении турбины для газопровода «Северный поток».