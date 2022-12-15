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НовостиПолитика15 декабря 2022 1:41

Генсек ООН призвал Баку и Ереван к деэскалации в районе Лачинского коридора

Гутерриш заявил о поддержке посреднических усилий в регионе
Мария ПАВЛОВА
Антониу Гутерреш призвал к деэскалации вокруг Лачинского коридора.

Антониу Гутерреш призвал к деэскалации вокруг Лачинского коридора.

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призывает стороны Карабахского конфликта обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору. Об этом сообщил , официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь призывает стороны к снижению напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с достигнутыми ранее договоренностями», - сказал Дюжаррик, добавив, что Антониу Гутерреш обеспокоен событиями, происходящими вокруг Лачинского коридора и поддерживает посреднические усилия в регионе.

Ранее США призвали Азербайджан разблокировать Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах с Арменией.

Напомним, в конце сентября 2022 года в Нагорном Карабахе вновь обострился конфликт между Армений и Азербайджаном. Столкновение привело к жертвам среди мирного населения.

Ереван заявил, что военные Азербайджана обстреляли армянскую территорию, применив артиллерию и беспилотники, а также предприняв «действия по продвижению позиций» на некоторых участках.

Позднее Армения согласилась установить отношения с Азербайджаном по предложенным Россией принципам.