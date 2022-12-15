В Иркутской области тушат пожар площадью 2500 квадратных метров на нефтезаводе

В Иркутской области тушат пожар на нефтезаводе. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег УКЛАДОВ

В городе Ангарске Иркутской области тушат пожар на площади 2500 квадратных метров на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев. Пожар начался около шести утра по местному времени, что соответствует 01.00 московского времени. В социальных сетях местные жители рассказывают, что ощутили прохождение взрывной волны.

В своем Telegram-канале Кобзев написал, что пожар произошел на технологической установке промплощадки. Со ссылкой на областной Минздрав губернатор сообщил о двоих пострадавших, которые были госпитализированы.

«Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», - написал губернатор.

В то же время ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что остается неизвестной судьба двоих человек, которые работали на установке, где произошло возгорание.

Ранее сообщалось о пожаре в Москве, на Комсомольской площади, где огонь также охватил 2,5 тыс. квадратных метров.

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