Двое погибли на пожаре нефтеперерабатывающего завода в Иркутской области

В МЧС сообщили о двоих погибших на пожаре нефтеперерабатывающего завода в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человека погибли на пожаре нефтеперерабатывающего завода в городе Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, пожар начался около шести утра в четверг 15 декабря по местному времени, что соответствует 01.00 московского времени. Площадь пожара вскоре достигла 2500 квадратных метров, жители близлежащих кварталов писали в социальных сетях, что ощутили прохождение взрывной волны.

Вначале сообщалось о двоих пострадавших и двоих пропавших без вести работниках завода.

Предварительно возможной причиной пожара в МЧС назвали сильную загазованность технологической установки, на которой произошло возгорание.

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