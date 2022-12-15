Двое погибли на пожаре нефтеперерабатывающего завода в Иркутской области

В МЧС сообщили о двоих погибших на пожаре нефтеперерабатывающего завода в Иркутской области.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Два человека погибли на пожаре нефтеперерабатывающего завода в городе Ангарске Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.
Напомним, пожар начался около шести утра в четверг 15 декабря по местному времени, что соответствует 01.00 московского времени. Площадь пожара вскоре достигла 2500 квадратных метров, жители близлежащих кварталов писали в социальных сетях, что ощутили прохождение взрывной волны.
Вначале сообщалось о двоих пострадавших и двоих пропавших без вести работниках завода.
Предварительно возможной причиной пожара в МЧС назвали сильную загазованность технологической установки, на которой произошло возгорание.
Ранее в Москве загорелось здание Микояновского мясокомбината.
9 декабря 2022 года в Москве сгорел торговый центр Мега Химки. Подробности здесь на KP.RU.