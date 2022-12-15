Politico: ЕС и НАТО в ближайшее время могут официально призвать Россию "покинуть Украину"

ЕС и НАТО могут официально призвать Россию покинуть Украину. Фото: REUTERS

Евросоюз и Североатлантический альянс в ближайшее время могут обратиться к России с официальным заявлением, призывающим "покинуть Украину". Об этом пишет издание издание Politico со ссылкой на находящийся в его распоряжении документ и сообщения дипломатов.

Сообщается, что окончательная версия документа может быть опубликована через неделю либо в начале 2023 года. Предварительно, в нем будет содержаться призыв к России «немедленно вывести силы с территории Украины».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видит решения украинского конфликта без ухода российских войск.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию вывести войска из Украины и начать мирные переговоры.

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