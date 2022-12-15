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НовостиЭкономика15 декабря 2022 3:46

Аналитик Васильев посоветовал попрощаться с долларом

Специалист прогнозирует, что евро будет дороже доллара
Мария ПАВЛОВА
Аналитик советует россиянам попрощаться с долларом.

Аналитик советует россиянам попрощаться с долларом.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Американский доллар перестает быть надежным и безопасным активом. Об этом предупреждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Специалист напомнил, что в 2022 году доверие к доллару было подорвано после недружественных шагов Запада, в частности, заморозки валютных резервов России, блокировки валютных счетов как компаний из РФ, так и отдельных граждан, отключение крупнейших российских банков от системы SWIFT, сказал Васильев в интервью агентству Прайм.

Также аналитик прогнозирует, что евро будет стоит дороже, чем доллар, как минимум в течение полугода.

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