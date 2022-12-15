Что произошло в ночь на 15 декабря

Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Киеву.
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Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Киеву. В российской дипмиссии предостерегли от непредсказуемых последствий этого шага.
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