Что произошло в ночь на 15 декабря

Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Киеву. Фото: REUTERS

Посольство России в США назвало провокационным шагом возможную отправку ЗРК Patriot Киеву. В российской дипмиссии предостерегли от непредсказуемых последствий этого шага.

В Кремль привезли главную новогоднюю елку России. 95-летнюю пушистую красавицу из Волоколамска установят на Соборной площади.

Власти Молдавии готовятся подать в суд на «Газпром» за «неисполнение условий контракта». Об этом заявил вице-премьер Молдавии Спыну.

Во французском Монпелье есть раненые в стычках фанатов команд Марокко и Франции. Болельщики стреляют друг в друга фейерверками и бросают камни после того, как команда Франции вышла в финал чемпионата мира по футболу.

В Белом доме изучают идею создания трибунала в связи с российской СВО.

Байден пообещал международному сообществу еще одну пандемию и обозвал ковид «гловидом».

Польский парламент принял резолюцию о признании России поддерживающей терроризм страной. Это символический ни к чему не обязывающий документ.

Китайский лидер Си Цзиньпин делает долгосрочную ставку на Россию и предполагает наладить с РФ более тесные экономические связи.

Советник Сальдо Малькевич рассказал о мародерстве СБУ и украинских военных в Херсоне.

Два человека погибли на пожаре нефтеперерабатывающего завода в Иркутской области, есть пострадавшие.

Российские космонавты Прокопьев и Петелин не вышли в открытый космос по техническим причинам.

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