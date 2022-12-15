ANSA: страны Евросоюза намерены добиваться потолка цен на газ ниже 200 евро за МВт ч

Европа не может прийти к единому мнению в вопросе потолка цен на газ Фото: REUTERS

Несколько стран Европейского союза планируют добиваться введения потолка цен на газ на уровне ниже 200 евро за МВт⋅ч (2,1 тысяча долларов за тысячу кубометров). Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в Брюсселе.

Участники обсуждения надеются, что им удастся прийти к единому мнению по ценовому потолку на очередной встрече профильных министров, которая состоится на следующей неделе. К текущему же моменту разногласия между государствами в этом вопросе преодолеть не удалось.

Как ранее писал сайт KP.RU, заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков считает, что согласование потолка цен на газ для ЕС происходит гораздо сложнее, чем введение ограничений на стоимость российской нефти.

Напомним, еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что согласование потолка цен на газ из России проходит в Евросоюзе сложно, поскольку между членами сообщества сохраняются разногласия. Еврокомиссар призвала министров нарастить усилия по стабилизации энергетического рынка ЕС, однако отметила, что возможности здесь ограничены.