На Сахалине рыболовецкое судно с людьми на борту терпит бедствие Фото: Иван ВИСЛОВ

Утром 15 декабря на Сахалине рыболовецкое судно с людьми, на борту которого находится 12 человек, терпит бедствие. Об этом сообщили экстренные службы.

Сейчас на море наблюдается волнение, а скорость ветра достигает 25 м/c.

- Судно, которое принадлежит сахалинскому рыбному комбинату, терпит бедствие в районе острова Парамушир, - сообщает ТАСС.

По словам капитана, результате случившегося никто не пострадал. Помощь уже направляется к судну.

Ранее сообщалось, что в районе Шантарских островов успешно завершилась операция спасения экипажа с грузового судна "Григорий Ловцов". Незадолго до этого борт отправил сигнал бедствия. Оказалось, что грузовое судно с экипажем из восьми человек застряло недалеко от острова Птичий. На спасение команды вылетел вертолет Ми-8.