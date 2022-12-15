Люди оказались под завалами в результате прямого попадания ВСУ по жилому дому в Донецке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Донецке люди оказались под завалами в результате прямого попадания ВСУ по жилому дому. Об этом утром 15 декабря сообщили в районной администрации.

Также при ударе по Донецка один из украинских снарядов попал в купол Преображенского собора.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы Украины сегодня обстреляли Донецк. Они выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города 40 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО )"Град" .

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