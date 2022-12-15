Алиханов с иронией предложил продать Польше стройматериалы для строительства стены на границе с Россией

Антон Алиханов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов иронично прокомментировал инициативу Польши по строительству стены на границе с Россией. В беседе с РИА Новости чиновник напомнил, что при текущей цене газа в Европе полякам обжигать кирпичи будет слишком дорого.

"У нас в Краснознаменске есть отличный завод "Пятый элемент", мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста, - заявил Алиханов. - Даже со скидкой небольшой".

Глава региона также добавил, что считает проявлением "нездоровой паранойи" заявления о том, что в Польше якобы опасаются нелегальной миграции беженцев с Ближнего Востока и Африки, прибывших авиарейсами в Калининград.

Как ранее писал сайт KP.RU, Польша построит электронное заграждение на границе с Россией. Пограничная охрана республики подписала с подрядчиком договор на возведение забора, сумма контракта составит 82 миллиона долларов.

Как уточнили пограничники, в проекте будут использоваться датчики, определяющие различные физические характеристики объектов. В Польше полагают, что это обеспечит "комплексную ситуационную картину, сбор, обработку и передачу информации в непрерывном режиме", при этом независимо от рельефа местности и погодных условий.