Даже на Западе не верят, что Украина способна вернуть Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Никто в дипломатических кругах Запада не верит, что Крым может вернуться в состав Украины. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на источник из числа западных чиновников.

"Я не слышал, чтобы кто-то говорил, что Крым можно вернуть - я также не слышал, чтобы так говорили украинцы, - заявил собеседник издания. - Я был бы очень удивлен, если бы этот сценарий был у кого-либо на уме".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский в связи с днем украинских войск вновь повторил старые лозунги киевского режима о "возвращении" Донецка, Луганска и Крыма.

Глава Незалежной неоднократно делал аналогичные заявления, при этом с начала военной спецоперации РФ Украина лишилась существенной части Херсонской и Запорожской областей, а также утратила контроль над ранее подконтрольными Киеву территориями ДНР и ЛНР.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым стал российским окончательно.